Asili, elementari e prime medie: si riparte

CREMONA (7 aprile 2021) - È come se fosse un nuovo inizio d’anno scolastico. È il rinnovato tentativo di riconquistare un po’ di normalità, soprattutto per i più piccoli. Da oggi torneranno in aula i bimbi di nidi e infanzia, gli alunni delle elementari e gli studenti delle classi prime delle medie. A livello provinciale i bambini iscritti all’infanzia sono 5.146 e 14.073 alla primaria; dati forniti nel report di settembre 2020 dall’Ufficio Scolastico Regionale. Alle medie saranno solo le classi prime ad essere in presenza, un terzo del totale provinciale che è di 9.534 iscritti. Oggi in città la campanella suonerà per nidi e materne comunali: 200 bimbi ai nidi e 704 alle materne. Saranno 3.067 gli alunni che fra oggi e domani torneranno sui banchi alle elementari, mentre saranno 706 i primini delle medie che ritorneranno in classe, ovvero un terzo del totale degli iscritti totali, 2.180 nella sola città. Oggi apriranno i battenti gli istituti comprensivi Cremona 4 e Cremona 5, oltre alle scuole paritarie. Domani toccherà agli istituti Cremona 1, Cremona 2 e Cremona 3.

