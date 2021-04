Piloni (Pd): “La Regione agevoli le visite medico-sportive in provincia di Cremona”

MILANO (6 aprile 2021) - E adesso che cosa farà Regione Lombardia per agevolare le famiglie dei minori del territorio di Cremona che hanno bisogno del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica? Lo chiede attraverso una interrogazione a risposta scritta, il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, a seguito della dismissione del Centro di Medicina dello sport presso l’Ospedale di Cremona.



“Un centro che copriva un bacino di circa 17mila, tra ragazze e ragazzi della zona di Cremona – fa sapere Piloni - effettuando visite specialistiche e accertamenti per il riconoscimento dell’idoneità specifica alla pratica di attività sportive, agonistiche e non, con il rilascio delle relative certificazioni”.



“Attualmente, nel comune di Cremona – sottolinea il consigliere dem - esiste un solo centro accreditato e a contratto per l’erogazione di tali prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma non è sufficientemente grande per poter gestire i volumi che invece erano garantiti dalla struttura pubblica”.



“È importante che Regione Lombardia trovi al più presto una soluzione, oltre a dar seguito all’impegno assunto lo scorso dicembre, dopo l’approvazione di un nostro ordine del giorno al bilancio, di garantire la gratuità dei tamponi e delle visite post Covid ai minorenni, non professionisti, che praticano attività sportiva e test a prezzi calmierati per quelli maggiorenni”, conclude Piloni.

