Covid, la Lombardia spera nel ritorno in arancione

CREMONA (5 aprile 2021) - La Lombardia spera di poter abbandonare la zona rossa e di tornare in zona arancione. Perché questo possa avvenire, sarà decisivo il monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità in calendario venerdì 9 aprile. Se i dati lo consentiranno (per diventare arancione bisogna registrare un Rt inferiore a 1.25 e un’incidenza inferiore a 250 casi/100mila abitanti), il passaggio in arancione per la Lombardia sarà possibile dal lunedì successivo, il 12 aprile.

