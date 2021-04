Sabato di Pasqua, la protesta delle Botteghe del Centro

CREMONA (3 aprile 2021) - La fotografia è stata scattata poche ore fa in via Solferino, cuore di Cremona. E la passeggiata delle molte persone che vivono in città la vigilia di Pasqua, ha fatto scattare la protesta delle Botteghe del Centro di Cremona sul profilo Facebook. "Zona rossa??? praticamente tutti fuori, assembramenti ovunque ma negozi di moda chiusi!! Basta!! Fateci lavorare!!", si legge nel post pubblicato dopo mezzogiorno.

