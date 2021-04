Auser, ecco la nuova auto attrezzata

CREMONA (3 aprile 2021) - L’Auser di Cremona — realtà ormai storica sempre molto attiva nel mondo del volontariato cremonese — ha vissuto un momento importante, nella bellissima cornice di piazza del Comune. L’occasione è stata la presentazione della nuova macchina attrezzata appena acquistata, grazie a generose donazioni. «Ringraziamo la famiglia Bernuzzi e la signora Beatrice Strevignoli — dicono la presidente Manuela Cavedagna e il vice presidente Giuseppe Taino — che con la loro generosità hanno voluto ricordare due congiunti recentemente scomparsi. Erano presenti anche una rappresentanza della associazione Abio e per la ditta Lameri il signor Carotti, che hanno contribuito all’acquisto del mezzo. Un grazie anche al presidente Cesare Macconi della Fondazione Comunitaria per l’attenzione che ha avuto nei nostri confronti».

Per Auser questa è stata un’altra tappa del progetto iniziato due anni fa, che prevede l’ampliamento e l’ammodernamento del parco macchine, e che proseguirà nell’anno in corso con la raccolta fondi per la sostituzione di due macchine ormai datate. «Sarebbe molto importante che fossero rimpiazzate con due vetture elettriche visto che percorriamo ogni giorno le strade cittadine per trasportare anziani e bambini con disabilità». Il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore Rosita Viola, presenti all’incontro, hanno avuto parole di ringraziamento e di incoraggiamento nei confronti dell’associazione per quanto Auser sta facendo per le persone in difficoltà.

