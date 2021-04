VIDEO Il portale di Poste sarà pronto e operativo da domani

MILANO (1 aprile 2021) - Conferenza stampa in Regione Lombardia per illustrare il piano di vaccinazione massiva e il nuovo sistema di prenotazione Regione/Poste Italiane, che entrerà in funzione sabato 3 aprile. Presenti il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni, Guido Bertolaso

e il chief digital technology operating officer di Poste Italiane Mirko Mischiatti.

«Il portale di Poste sarà pronto e operativo da domani 2 aprile, una notizia molto positiva». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell’illustrazione del piano di vaccinazione massiva e del nuovo sistema di prenotazione. «Ieri abbiamo ascoltato le parole di Curcio e Figliuolo e ci ha fatto molto piacere la conferma data da loro della coerenza tra il nostro programma e quello del governo - ha aggiunto -. Prendiamo atto che anche il governo giudica compatibile questa organizzazione con quella del governo».

«Abbiamo somministrato l’89% delle dosi consegnate. Stiamo procedendo con grande intensità e in modo molto positivo». Lo ha detto la vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. «In Lombardia abbiamo 366.705 persone estremamente vulnerabili, di queste 54.458 hanno ricevuto la prima e alcune anche la seconda dose di vaccino. La campagna per gli estremamente vulnerabili è partita in modo molto intenso - ha aggiunto -. Stiamo lavorando anche sulla vaccinazione dei disabili sulla base dell’elenco ricevuto dall’Inps. Anche questa è partita ed è affidata o agli ospedali che li hanno in carico o attraverso i medici di base. Stiamo lavorando anche sui caregiver». (ANSA)

