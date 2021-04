Filippini legge nella mente: nuovo show in live streaming

CREMONA (1 aprile 2021) - Hai mai giocato al gioco dell’associazione di parole seguendo l’intuito? Pensi di essere prevedibile? Sono più scontati gli uomini o le donne? Scoprilo insieme a mille altre curiosità insospettabili domani sera (ore 21) in diretta su Facebook e YouTube che ha come protagonista Matteo Filippini (nella foto), il rock mentalist cremonese che torna sulle scene online dopo aver stupito i giudici di Italia’s got talent con una performance di mentalismo magico. Nonostante i 4 sì dei giudici, Matteo non è andato oltre le audizioni, ma poco importa. La serata gli ha dato visibilità davanti a milioni di spettatori e lo ha divertito. Domani torna dal vivo con lo spettacolo «Mica c’ho la sfera di cristallo». Nel corso della live verranno condotti alcuni esperimenti mentali ... Matteo avrà bisogno di alcuni amici che si colleghino in video con cui poter interagire e creare assieme qualcosa di particolare!. Chiunque voglia partecipare attivamente, può scrivere a dario@faustinisrl.com o vistare la pagina Facebook dell’artista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO