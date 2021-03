Padre e figlio, in poche ore lo stesso tragico destino

PERSICO DOSIMO (30 marzo 2021) - Per tutta la vita hanno vissuto insieme, senza mai staccarsi un istante, in casa e fuori. I sorrisi, i momenti belli, quelli difficili, non è passato un giorno senza che dividessero qualcosa. Anacleto Trivella, 86 anni appena compiuti, macellaio di lungo corso, e il figlio Fabio, 57 anni, affetto da sindrome di Down, se ne sono andati via a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, a causa del Covid. Qualche giorno in ospedale, l’aggravarsi delle condizioni e poi la brutta notizia: giovedì scosso è morto Fabio, ieri mattina è toccato al papà. E oggi, presso la loro casa di largo Pagliari, con macelleria e salumeria annesse, è rimasto solo l’altro figlio, Daniele, 56 anni, anche lui contagiato ma per fortuna in via di guarigione. Momenti durissimi, per una famiglia che appartiene alla storia del paese, così come tutti conoscevano bene Fabio, la sua passione per l’Inter e quella maglia che portava sempre, il suo rapporto strettissimo, a tratti commovente, con la mamma e poi con il papà.

