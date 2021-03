Fiera del bovino, Salini: "La manifestazione è patrimonio di Cremona"

CREMONA (28 marzo 2021) - «Veder spostare l’asse dell’attenzione da una battaglia anche culturale a tutela del modello agricolo italiano verso questioni più piccole, marginali, divisive e quindi corrosive, che come tali non servono a nessuno dispiace. Specie a chi, come me, conosce e sperimenta tutti i giorni quanto sia importante poter contare su una solida unità d’intenti per difendere nelle sedi opportune la nostra agricoltura. Se ci divideremo e faremo prevalere le logiche di quartiere su questa che è anche una posizione politica, diventeremo ancora più deboli pure nelle sedi nelle quali è necessario essere battaglieri, a partire ovviamente da Bruxelles». Massimiliano Salini, europarlamentare soresinese del Ppe e coordinatore regionale di Forza Italia, inquadra in un più ampio tema strategico e di prospettiva il tema dello ‘scippo’ perpetrato ai danni di CremonaFiere della mostra nazionale della Frisona.

