DIRETTA Dal Liceo Novello di Codogno "Un anno di pandemia"

CODOGNO (27 marzo 2021) - Torna a Codogno Annalisa Malara, l’anestesista cremonese che oggi è tornata a lavorare al San Matteo di Pavia: per prima ha avuto il dubbio che la polmonite del paziente 1 potesse essere Covid. Dubbio trasformato in certezza grazie al tampone. Malara sarà presente all’evento che si tiene al liceo Giuseppe Novello, moderato dal caporedattore de La Provincia Paolo Gualandris. Ci saranno anche l’infermiera Elena Pagliarini, Francesco Giangregorio, primario all’ospedale di Lodi, e Mattia Guarneri, lo studente del Torriani che ha commosso l’Italia per la sua battaglia contro il Covid. Prima di essere intubato mandò un messaggio alla mamma, poi la lunga degenza, il ritorno a casa e la maturità. In collegamento interviene anche la virologa cremonese Claudia Balotta, che per prima è riuscita ad isolare la versione italiana del Covid-19. L’incontro è stato organizzato dalla docente cremonese Isabella Ferrari Aggradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO