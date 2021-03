Vaccinato il reduce dalla Russia: Giuseppe ha 100 anni

CREMONA (27 marzo 2021) - A 100 anni tondi, Giuseppe Albertoni, di Sospiro, ieri ha ricevuto il vaccino Pfizer all’hub della fiera di Cremona, felice di farlo perché la sua vita è ancora piena di cose da dire e da fare: «Sono nato appena dopo la Spagnola, quindi quella l’ho evitata - racconta -. Ho attraversato indenne quella di tifo che ha colpito tanti di noi soldati italiani di ritorno dalla campagna di Russia, tra la fine del 1942 e l’inizio del ‘43, e non mi sono ammalato neanche quando negli Anni '50 e '60 ci fu l’Asiatica. Mai avrei pensato di ritrovarmi qui, nel 2021 davanti ad una cosa simile. Sono contento che mi vaccinino perché sto bene, mi sento in forma, ma a 100 anni non so come avrei superato il Covid, anche se io sono sempre stato molto fatalista. Non mi sono mai preoccupato di nulla. Ho sempre pensato che ci sia una soluzione per tutto e che farsi venire l’ansia faccia male alla salute».

