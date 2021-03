Vaccinazioni, decolla il servizio a domicilio per le persone vulnerabili

CREMONA (25 marzo 2021) - «Nessuno deve sentirsi dimenticato. Chi non ha la possibilità di raggiungere nemmeno l’hub più vicino, verrà vaccinato a casa». Lucio Aramini, dirigente medico del Dipartimento di cure primarie di Ats Val Padana, racconta gli albori dell’esperienza pilota avviata nei giorni scorsi in tre differenti località della provincia: Soresina, Rivolta d’Adda e, ieri mattina, a Cremona. Trenta, sin qui, i pazienti ultraottantenni ad aver ricevuto l’inoculazione domiciliare. Dieci per città. Numeri ancora giovani che si conta di implementare il prima possibile, pur tenendo conto dell’elevata complessità del processo.

