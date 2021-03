Cercansi volontari per sperimentare il vaccino Reithera

CREMONA (25 marzo 2021) - Il vaccino sperimentale ReiThera arriva oggi nelle mani dei medici cremonesi di Asst Cremona. Con questa consegna prende ufficialmente il via l’attività di sperimentazione del primo farmaco italiano contro il Covid. Ora, non resta che cercare i volontari: se ne cercano tra i trenta e i quaranta, tenuto conto che lo studio dovrà coinvolgere complessivamente 900 soggetti suddivisi tra i 30 centri nazionali che partecipano al progetto dell’azienda Biotech di Castel Romano e coordinato dall’Istituto Spallanzani. A Cremona, tempo fa già diverse persone si erano fatte avanti. Centro nevralgico dell’attività sarà il Reparto di Malattie Infettive e Tropicali guidato dal dottor Angelo Pan. Fondamentale anche la partecipazione del Servizio Farmacia diretto dal dottor Andrea Machiavelli, ormai da gennaio perno attorno al quale ruota tutta la campagna vaccinale per la logistica dei vaccini fino ad ora utilizzati e ai quali, si spera, di potere aggiungere presto quello made in Italy.

