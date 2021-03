Caos vaccini: Fontana, ricambio d'Aria. Azzerati i vertici societari

MILANO (22 marzo 2021) - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. Secondo quanto si è appreso, Fontana sta azzerando tutte le cariche principali della società, dopo l’ultimo weekend in cui si sono verificati numerosi problemi nelle prenotazioni per il vaccino soprattutto a Cremona.

L’azzeramento dei vertici della società è il tema della giunta che è in corso in questi minuti. Dopo gli ulteriori disguidi nella campagna vaccinale, Fontana ha deciso di azzerare il cda e nominare un amministratore unico. (ANSA)

