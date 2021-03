Hub di CremonaFiere, ritorno alla normalità

CREMONA (22 marzo 2021) - E' tornata la normalità all'hub vaccinale allestito a CremonaFiere, dopo il grande caos di sabato e domanica per il quale è finita nel mirino delle polemiche Aria Lombardia. Oggi, fa sapere l'Asst Cremona, a partire dalle 8.30 sono 800 gli appuntamenti calendarizzati per la somministrazione del vaccino anti-Covid e tutti gli slot disponibili sono coperti. Attivi 11 box. Alle 9.30 sono state vaccinate già 105 persone.

L'Asst Cremona ribadisce alla popolazione di non presentarsi spontaneamente. Gli utenti senza appuntamento non potranno essere vaccinati. Attualmente le categorie aventi diritto al vaccino sono: over 80, sanitari extra ospedalieri, insegnanti e forze dell’ordine.

