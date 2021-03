"Monsignor Rini, la nostra guida"

CREMONA (22 marzo 2021) - I soci dell’Ucid si sono riuniti nella chiesa di Sant'Abbondio per ricordare, con una messa di suffragio a un anno dalla scomparsa, monsignor Vincenzo Rini, consulente ecclesiastico dell’associazione dal 2014 al 2020. Prima della celebrazione, il presidente dell’Ucid, Walter Montini, ha ricordato il sacerdote, prendendo spunto anche da una recente pubblicazione del Gruppo lombardo che ne evidenzia i «sei anni di presenza discreta, con sguardo limpido, offerta e consumata con grande spirito di servizio, spronandoci ad avere sempre come guida la fede ed i grandi valori della dottrina sociale della Chiesa per l’edificazione del bene comune». Montini ha sottolineato la capacità di don Vincenzo di «cogliere l’essenziale», testimoniando e richiamando «alla responsabilità sociale, alla vocazione dell’imprenditore, dirigente o professionista cristiano; al ruolo degli imprenditori nella società, alla necessità di fare cultura d’impresa». La messa è stata celebrata da don Maurizio Lucini, nuovo assistente dell’Ucid cremonese.

