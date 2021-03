Altra giornata di disagi all'hub di CremonaFiere

CREMONA (21 marzo 2021) - Nuova giornata di disagi, dopo quella vissuta ieri, nell'hub di CremonaFiere. Anche oggi si stanno verificando le medesime problematiche causate dalla gestione delle prenotazioni da parte di Aria di Regione Lombardia, duramente criticata anche dalla vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.. Le agende sono vuote, poche le persone che si recano in Fiera per le vaccinazioni e l'Asst Cremona si è messa in moto effettuando chiamate per reperire persone da vaccinare tra gli aventi diritto. Operazione complicata dalla festività domenicale. E il rischi grande è che le dosi disponibili debbano rimanere in frigorifero. Della capacità di 500-600 slot ne sono stati riempito solo 58 da Aria. Alle ore 12 sono state eseguite 133 vaccinazioni.

Intanto l'Asst Cremona fa sapere che nelle sedi vaccinali di Cremona, Casalmaggiore e Soresina, si accede solo con l’appuntamento, che arriva via sms o attraverso una chiamata telefonica. L'Asst invita i cittadini a non presentarsi spontaneamente. Gli utenti senza appuntamento non potranno essere vaccinati. Attualmente le categorie aventi diritto al vaccino sono: over 80, sanitari extra ospedalieri, insegnanti e forze dell’ordine.

