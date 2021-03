Vanoli-Treviso (diretta ore 17)

CREMONA (21 marzo 2021) - Cremona-Treviso si giocherà. Oggi alle ore 17 le due squadre saranno regolarmente in campo. L’esito dei tamponi è arrivato ieri nel primo pomeriggio e non ci sono stati casi aggiuntivi tali da indurre l’Ats a dichiarare fuori controllo i contagi e quindi il sospetto di un focolaio con la conseguente interruzione delle attività. La Vanoli dovrà ancora una volta adattarsi alla situazione con il Covid che davvero ha minato moltissimo questa stagione. A parte gli allenamenti fatti con un roster ridottissimo, i biancoblù oggi non avranno a disposizione un uomo della prima squadra, costretto alla quarantena. La società non ha dichiarato il nome dell’atleta ma dovrebbe essere David Cournooh, uno dei pochi che non si è contagiato nel corso della prima ondata. L’unico a non aver passato l’inferno del Covid dovrebbe essere Tj Williams, visto che anche Barford era risultato positivo mesi fa.

