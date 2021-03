Intervista live a Lucilla Granata del direttore Marco Bencivenga

CREMONA (18 marzo 2021) - Oggi pomeriggio alle 15 circa, la giornalista cremonese Lucilla Granata presenterà il suo ultimo libro “Adesso che non ti sento”, in diretta Facebook dal quotidiano La Provincia di Cremona, in una chiacchierata con il direttore Marco Bencivenga.

