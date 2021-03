VIDEO Dal Bosco della memoria l'omaggio alle vittime cremonesi

CREMONA (18 marzo 2021) - Presso il Bosco della memoria realizzato dal Comune in via Cascina Corte vengono onorati i morti cremonesi a causa del Covid-19. Presenti il sindaco Gianluca Galimberti, il prefetto Vito Danilo Gagliardi, il vescovo Antonio Napolioni, il presidente e il vice del consiglio comunale, Paolo Carletti e Maria Vittoria Ceraso, e i componenti della giunta. La Chiesa cremonese, particolarmente colpita, come il suo territorio, parteciperà con la celebrazione di una messa che sarà presieduta dal vescovo Antonio Napolioni alle 18 in Cattedrale.

