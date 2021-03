Il dottor Stabile è "Mr. Eparina": «Salvati 300 pazienti Covid»

CREMONA (17 marzo 2021) - I colleghi lo hanno ribattezzato «Mr. Eparina». Perché grazie al farmaco anticoagulante largamente utilizzato come fluidificante del sangue è riuscito a salvare, insieme ai colleghi, ben 300 pazienti Covid. Marco Stabile, cremonese classe 1961, è il primario di Chirurgia Plastica che ha intuito che l’eparina poteva essere utile nella lotta al Coronavirus. Un’intuizione che ha contribuito a salvare molte vite nelle settimane più dure della pandemia, quando la comunità scientifica del Covid sapeva ancora poco. Il 16 marzo del 2020 la lampadina si è accesa durante un briefing in ospedale. «C’eravamo tutti, anche il primario di Malattie Infettive dell’ospedale di Piacenza - racconta -. Come possiamo spegnere questa infiammazione polmonare?, disse il primario della Pneumologia. Io ho associato la parola infiammazione all’eparina, perché da molti anni la utilizzo per curare la infiammazione delle ustioni». Oggi l'eparina è uno dei pilastri fondamentali nella cura contro il Covid: "In tutto il mondo fanno l’eparina alle persone ricoverate. Risolve molti casi - dice Stabile -. Non è la cura, ma aiuta a guarire. Un anno fa, abbiamo visto che nel giro di una settimana miglioravano i pazienti con il casco Cpap, ovvero quei pazienti in una fase avanzata della malattia». Ora l’uso dell’eparina nel Covid è sul documento dell’Aifa: «Si tratta dell’uso a dosi intermedie/terapeutiche nei casi gravi di Covid-19 - spiega il medico cremonese -. Il limite è che non è ancora stato pubblicato un lavoro scientifico serio, compreso il nostro, ma l’altro ieri lo abbiamo inviato a una rivista internazionale per la validazione. Abbiamo l’evidenza dei numeri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO