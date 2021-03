Dl Emergenze, Centinaio, Mipaaf: no a panico e code supermercati

ROMA (15 marzo 2021) - "Il settore agroalimentare lavora per tutti noi e per garantire, come ha fatto anche nei momenti più bui della pandemia, il cibo in tavola. Non serve farsi prendere dal panico e dar vita a code davanti ai supermercati, creando pericolosi assembramenti che rischiano di vanificare i sacrifici a cui siamo chiamati a causa delle nuove restrizioni per fronteggiare la diffusione del Covid 19”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco Centinaio.

"Gli operatori del settore agricolo e alimentare hanno lavorato tutti i giorni, anche sfidando il virus - ricorda Centinaio - per garantire la nostra sicurezza alimentare. E lavoreranno anche adesso senza fermarsi mai, nonostante la paura. Dai produttori fino ai dipendenti della grande distribuzione, che - auspichiamo - rientrino quanto prima tra le categorie che possano accedere in via prioritaria al vaccino. Spetterà a noi del governo garantire gli operatori del comparto riconoscendo il loro ruolo indispensabile e l'alto valore sociale come patrimonio del Paese”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO