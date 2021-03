Il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi in visita a La Provincia

CREMONA (12 marzo 2021) - Il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, di Forza Italia, è stato ospite in redazione al giornale La Provincia nel primo pomeriggio. A incalzare il presidente Fermi sono stati il direttore Marco Bencivenga e il caporedattore Paolo Gualandris in un forum che ovviamente non ha trascurato il tema della pandemia ma che stavolta è stato incentrato anche su temi politici di più ampio respiro.

