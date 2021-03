Addio all'ex presidente Aler Ettore Isacchini

CREMONA (12 marzo 2021) - Si è spento la scorsa notte a Brescia, pare a causa di un arresto cardiaco, lo storico e stimato ex presidente dell'Aler di Brescia-Cremona-Mantova Ettore Isacchini. Classe 1944, originario di Monte Isola, è stato nella sua vita esponente di spicco prima della Democrazia Cristiana e poi di Forza Italia. Venne eletto presidente dell'Aler a Brescia nel 2003 e successivamente fu anche a Cremona - dopo la ‘fusione’ a tre - dal dicembre 2013 e sino al 2018. Grande il cordoglio per l'ex dirigente che ha lasciato un ottimo ricordo in città.

Da consigliere regionale era stato presidente della Commissione Sanità e vicepresidente del Consiglio regionale (1980-1985) e quindi assessore alla Sanità dal 1985 al 1989 oltre che consulente del ministro della Salute Girolamo Sirchia (2001-2005).

