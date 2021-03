A Caravaggio la messa in ricordo delle vittime del Covid-19

CARAVAGGIO (11 marzo 2021) - Una messa in ricordo delle vittime del Covid. È stata celebrata stamattina nella basilica del santuario mariano di Santa Maria del Fonte a Caravaggio dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Con lui i vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda, che ancora una volta hanno scelto come luogo di preghiera la cittadina della Bassa Bergamasca, terra di confine fra due delle province più colpite dal virus, quelle di Bergamo e di Cremona. Rifacendosi al vangelo di Luca, monsignor Delpini nella sua omelia ha contrapposto al "Demone muto e ribelle della solitudine e della divisione", che la pandemia ha portato con sé, la consapevolezza che il credere in un Gesù capace di soffrire assieme a chi ha sofferto e di piangere assieme a chi ha pianto sia l'arma che ci rende in grado di scacciare questo stesso demone, proprio come Lui fece nell'episodio narrato dal vangelo. Al termine della celebrazione, Delpini ha ringraziato tutti coloro che in questo anno si sono presi cura degli altri: preti, personale sanitario, addetti ai servizi essenziali ed esponenti delle forze dell'ordine e delle istituzioni.

