Non si placa la furia del Covid-19, Cremona a rischio zona rossa

CREMONA (11 marzo 2021) - Ieri contagi triplicati (181 in 24 ore, martedì erano stati 62) e tre decessi. Non si placa nella nostra provincia, ma in tutta la Lombardia, la furia della pandemia da Covid-19. La situazione a Cremona, Crema e Casalmaggiore viene monitorata costantemente con attenzione, ed è purtroppo sempre più concreto il passaggio alla zona rossa con un inasprimento delle restrizioni per contenere la diffusione del virus. Nessuno si augura questa soluzione, che resta preoccupante anche in tutta Italia, al punto che da più parti si ipotizza il ricorso ad un nuovo lockdown. Nelle prossime ore sono attese le decisioni da parte del Governo di Mario Draghi.

