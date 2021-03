Santa Messa per le vittime del Covid-19

CARAVAGGIO (11 marzo 2021) - Raccogliendo l’invito dei Presidenti delle Conferenze episcopali europee a pregare, in modo particolare durante la Quaresima, per le vittime della pandemia, oggi i vescovi della Conferenza episcopale lombarda celebrano una Messa nel Santuario "Santa Maria del Fonte" di Caravaggio. Presieduta dall’Arcivescovo di Milano, monsignore Mario Delpini, metropolita di Lombardia, e concelebrata da tutti gli altri vescovi della Regione, la Messa, per essere vissuta in unione spirituale da tutti i fedeli della regione.

