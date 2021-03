Vaccinazioni: da lunedì già 2.200 dosi

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (11 marzo 2021) - Sono passati tre giorni da quando l’hub realizzato in fiera per le vaccinazioni di massa ha avviato la sua attività. Una macchina complessa, che però dal primo giorno ha iniziato a funzionare a meraviglia. Le previsioni erano che almeno per i primi tre giorni, non si sarebbe riusciti a superate le 500 vaccinazioni. Calcolando potesse essere questo il ritmo da rodaggio. In realtà, l’impegno e la professionalità profusi, hanno consentito sin da subito di realizzare molte più vaccinazioni. Martedì si è chiuso a quota 738. Poco meno ne sono state fatte nella giornata di ieri, mercoledì, quando ci si è fermati a quota 696. Si punta dunque diretti nel giro di qualche giorno ad alzare il tiro fino a raggiungere le 1.000 iniezioni giornaliere. Un ritmo che consentirebbe di centrare gli obiettivi prefissati entro l’estate. Più o meno stabile il tempo medio calcolato a paziente lungo tutto il percorso. Una mezz’ora, al massimo quaranta minuti, dal momento dell’ingresso fino all’uscita, calcolando che dopo la vaccinazione, c’è uno spazio di attesa per l’osservazione di eventuali reazioni di circa 15 minuti.

