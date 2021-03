Premio nazionale per l'Innovazione in agricoltura: la cerimonia finale

ROMA (11 marzo 2021) - Si tiene oggi la cerimonia finale del Premio nazionale per l’Innovazione in Agricoltura, istituito da Confagricoltura. In diretta da Palazzo Della Valle, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e il prof. Michele Pisante, dell’Università di Teramo, presidente della Giuria, premieranno i vincitori, che saranno collegati da remoto. Conducono Barbara Carfagna e Massimo Cerofolini.

Nato due anni fa, il Premio intende valorizzare quelle imprese del settore primario che si sono distinte in termini di tecnologie applicate in agricoltura, e il ruolo centrale degli imprenditori agricoli come promotori dello sviluppo economico, non solo aziendale, ma anche del territorio. Le imprese sono state selezionate da una giuria composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico.

