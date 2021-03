Dad, Galimberti: "Urgentissime le misure per i congedi parentali"

CREMONA (9 marzo 2021) - "Siamo sommersi da segnalazioni di famiglie che non ce le fanno più e di imprese in difficoltà nel gestire le assenze dei dipendenti, a casa per curare i figli in Dad". Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti interviene con un videomessaggio sul proprio profilo Facebook, in merito ad un tema caldissimo e molto sentito. "Sono urgenti, urgentissime (anzi dovevano già essere previste) misure compensative, anche alla luce del possibile prolungamento delle limitazioni. Su questo tema stiamo scrivendo a Governo, Regione e Anci. Insistiamo ancora per avere risposte da dare ai cittadini!".

