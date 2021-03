"Disabili esclusi dalla vaccinazione"

CREMONA (9 marzo 2021) - Chiedono a gran voce che le persone con disabilità in condizione di gravità accertata e che frequentano i centri diurni di Cremona vengano vaccinate in via prioritaria. E che con loro siano vaccinati anche i volontari con cui sono più a contatto, perché la sola vaccinazione somministrata alle categorie professionali più a rischio non può bastare a garantire la sicurezza e la salute di un intero sistema. Ieri mattina Donata Bertoletti, portavoce Forum Terzo Settore, Vanni Seletti, referente per la disabilità del Forum, Lodovico Ghelfi, presidente di Agropolis, Libero Zini, presidente di Dopo di noi insieme, Amedeo Diotti, presidente Anffas, Giorgio Toscani, presidente Auser, e Francesco Seletti, frequentatore di un centro diurno, si sono dati appuntamento in piazza del Comune per manifestare tutta la loro preoccupazione per una situazione che potrebbe sbloccarsi presto, dopo un incontro e la proposta di una programmazione delle vaccinazioni fornita proprio nella mattinata di ieri da Paola Mosa, direttrice dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO