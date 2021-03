Il Washington Post racconta la "generazione annientata"

CREMONA (5 marzo 2021) - Nella foto che campeggia a centro pagina, proprio sotto il corsivo gotico della testata, un’anziana in sedia a rotelle, ritratta di spalle, ha lo sguardo puntato oltre il vetro della finestra chiusa. Dall’altra parte, in piedi sul vialetto che circonda la struttura, ci sono i suoi familiari: comunicano con gli occhi e con i gesti. È l’immagine, scattata a Cremona Solidale, con cui il Washington Post ha scelto di commemorare l’anniversario dello scoppio della pandemia nel mondo occidentale. Lo storico quotidiano della capitale statunitense — edito da Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo — ha scelto di dedicare il servizio principale della sua edizione di ieri proprio a Cremona, città simbolo dello tsunami Covid. I testi di Chico Harlan e Stefano Pitrelli, accompagnati dalle fotografie di Chiara Goia, ripercorrono la traiettoria del virus attraverso le parole dei sopravvissuti di quella generazione che è stata decimata dalla ferocia del nemico invisibile. Gilberto Anelli, 82 anni, ogni giorno parla alla fotografia della moglie, portata via dal Covid. Audilia Ruggeri, 93 anni, dice di aver perso ogni «punto di riferimento» e di aver iniziato a piangere sempre più spesso. Gioconda Brunelli, che di anni ne ha 87, spiega che la pandemia ha ribaltato il suo mondo e afferma: «Ora, quando ci guardiamo negli occhi, ci sentiamo nel mezzo del nulla». Le testimonianze di dolore raccolte dal Washington Post ricostruiscono i giorni più neri della strage dei nonni e chiudono il cerchio di un tempo infernale che, proprio nelle ultime settimane, è tornato a fare male, malissimo. Il servizio del Washington Post è pubblicato anche sul sito web del quotidiano ed è corredato dal video, intensissimo, realizzato da Alexa Juliana Ard e Michelangelo Ruzzene. Il photo editing, invece, è di Chloe Coleman mentre il design è stato curato da Emily Sabens.



© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO