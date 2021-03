CREMONA (3 marzo 2021) - Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti ha postato sul suo profilo Facebook l'annuncio di aver inviato una lettera al ministro Giovannini chiedendo di inserire il raddoppio ferroviario della tratta Codogno-Cremona-Mantova nel Recovery Plan. Questo il post: "E continuiamo ad insistere sulle infrastrutture! Con il Presidente della Provincia Mirko Signoroni e il Commissario straordinario della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio abbiamo inviato una lettera al nuovo Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini, al Presidente regionale Attilio Fontana e all’Assessore regionale Claudia Maria Terzi, chiedendo di inserire il raddoppio ferroviario della tratta Codogno-Cremona-Mantova nel Recovery Plan. Gli investimenti di questi fondi devono avere una grande ricaduta sui territori, il collegamento ferroviario con Milano e con Mantova deve essere sviluppato. Per questo, nel capitolo Infrastrutture del Recovery Plan, chiediamo di candidare questa opera. Serve la collaborazione con Regione per sostenere questa proposta. Sarebbe anche un riconoscimento del ruolo di traino che il sud della Lombardia ha per l’economia italiana e regionale e un posizionamento negli assi di comunicazione europei!"

