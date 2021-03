Commissione Cultura, polemica di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca

CREMONA (3 marzo 2021) - Il Comune di Cremona ha convocato la Commissione Cultura per venerdì 5 marzo, ma subito si sono accese dure polemiche. Come mai? Lo spiega Matteo Carotti, coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale, in un comunicato stampa a firma di Gioventù Nazionale Cremona e Azione Studentesca Cremona, in merito alla partecipazione dei collettivi studenteschi alla Commissione Cultura. “Apprendiamo - si legge nel comunicato - che a Cremona è stata indetta per venerdì 5 marzo una seduta della commissione consiliare cultura alla quale sono stati invitati i referenti del collettivo studentesco 'Il Megafono' e del gruppo 'Priorità alla scuola'. Ci chiediamo a quale titolo la Commissione inviti un collettivo studentesco ed un altro gruppo, sempre e comunque politicamente schierati a sinistra, quando in questa riunione è già stata invitata in rappresentanza dell’intera componente studentesca la Consulta degli Studenti. È del tutto fuori luogo che il Comune voglia creare un rapporto privilegiato con un gruppo di studenti di 'sinistra' a discapito di altre rappresentanze politiche studentesche. A tal proposito, abbiamo chiesto al Capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, Marcello Ventura, di presentare un’interrogazione per far luce sull’accaduto.“

INTERROGAZIONE COMMISSIONE CULTURA

