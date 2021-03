Zona arancione rafforzata, la politica si divide

CREMONA (3 marzo 2021) - La «stretta» decisa dall’ordinanza della Regione entra in vigore da oggi: Cremona e dieci Comuni della provincia diventano «zona arancione rinforzata». Il sindaco del capoluogo Gianluca Galimberti - pur garantendo la massima collaborazione su tutti i fronti - ha scritto una lettera al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, alla sua vice e assessore al Welfare, Letizia Moratti e al ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui chiede chiarimenti ed elenca una serie di richieste che sottolineano altrettanti problemi non risolti: dati, scuole, tracciamenti e vaccinazioni. Anche i sindaci dei paesi interessati al provvedimento sono divisi tra chi protesta e chi invece è sollevato dalla decisione.

[VIDEO ZONA ARANCIONE RAFFORZATA: LE REGOLE]

[VIDEO INTERVISTA AL SINDACO DI SONCINO]

[VIDEO INTERVISTA AL SINDACO DI CASTELVERDE]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO