Pergolettese - Livorno (diretta ore 15)

CREMA (28 febbraio 2021) - Pergolettese attenta, c’è la penultima in graduatoria. L’incipit sembrerebbe un paradosso, ma soltanto per chi non ha contezza dei numeri. Con le formazioni di bassa classifica, finora i gialloblù hanno spesso deluso. Non è un caso se contro le sei squadre che le stanno dietro, l’équipe cremasca ha finora messo assieme soltanto nove punti in otto incontri. Ci vorrà un’altra superprestazione per venire a capo di un Livorno che domenica ha fatto tribolare la vice capolista Renate. Per questa sfida delicata, De Paola deve fare come a solito i conti con un rosario di assenze. All’appello mancheranno lo squalificato centrocampista Figoli e gli infortunati Ceccarelli, Bortoluz, Faini e Piccardo, con l’aggiunta dei lungodegenti Bignami e Scarpelli.

