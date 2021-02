"Date un pc a mia figlia, disabile grave"

CASTELVERDE (28 febbraio 2021) - Denisa, dodici anni, è affetta da tetraparesi spastica e comunica con gesti, segni e, grazie alla tecnologia, con un tablet dedicato e un computer portatile sul quale è installato un programma per persone disabili. Senza questo strumento didattico la piccola non riesce ad esprimersi quando è in classe. Di recente il pc si è guastato e i genitori di Denisa hanno chiesto aiuto al Comune per ripararlo. «Tre settimane di attesa e poi ci hanno detto che non potevano aggiustarlo — spiegano i genitori, Rades e Lica Vicol — per cui ce l’hanno ridato e noi abbiamo provveduto a farlo sistemare da un tecnico. È già la seconda volta che il computer ha dei problemi, e dopo cinque anni sta diventando obsoleto. Dovremmo considerare l’acquisto di un nuovo pc, ma per noi 800 euro non sono pochi. Io e mio marito non vogliamo la carità, e nemmeno la pietà, ma, ove possibile, un’assistenza adeguata».

