VIDEO Moratti: contenimento del Coronavirus, anche Soncino in zona arancione

MILANO (23 febbraio 2021) - «Regione Lombardia attuerà una rimodulazione della strategia vaccinale come strumento

prioritario di contenimento del contagio: verranno concentrati, nei limiti del possibile e delle linee guida del ministero, le

attività di vaccinazione. In particolare partendo dai comuni al confine tra la provincia di Brescia e di Bergamo con presenza importante di focolaio di contagio legato alle varianti e situazione di tensione legata alla saturazione delle Terapie

Intensive locali». Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, riferendo al Consiglio Regionale. Tra i comuni che finiranno in zona arancione ce n'è anche uno della provincia di Cremona: Soncino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO