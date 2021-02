Terapia intensiva neonatale, la Regione tira dritto

CREMONA (19 febbraio 2021) - Se la sentenza del Tar di Milano sul declassamento della terapia intensiva neonatale di Rho aveva riacceso le speranze, a spazzarle via definitivamente è stata una delibera regionale: la giunta lombarda ha infatti confermato tutte le disposizioni adottate nel contestato atto dell’11 novembre 2019, compresa quella che riguarda l’Utin dell’ospedale Maggiore di Cremona. Una decisione ribadita «nella piena consapevolezza dell’opportunità - si legge sull’ultima delibera - e congruità di quelle stesse decisioni, sia in termini di appropriatezza clinica, sia in termini di coerenza normativa».

Insomma, Regione Lombardia tira dritto. Facendo leva sul fatto che il Tar ha contestato, in merito al ricorso presentato dall’associazione GiRhotondo di Rho, solo un punto: la mancata consultazione con gli enti locali. E proprio per ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza, Ats Città metropolitana di Milano ha provveduto a riconvocare la Conferenza dei sindaci.

