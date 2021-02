VIDEO Guido Bertolaso in redazione a La Provincia

CREMONA (18 febbraio 2021) - Il direttore de La Provincia di Cremona e Crema, Marco Bencivenga, ha accolto in redazione Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccini Anticovid della Regione Lombardia, che questa mattina era all'ospedale Maggiore in occasione della partenza della campagna vaccinale anti Covid per gli Over 80.

Domani su La Provincia l'intervista integrale a Guido Bertolaso.

