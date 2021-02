Lettori esperti e informati: a lezione con La Provincia

CREMONA (17 febbraio 2021) - Con il rientro dei ragazzi in classe – in alternanza al 50% - ha ripreso anche il laboratorio di «Quotidiano in classe», ovvero la buona abitudine di confrontarsi con le notizie, analizzare le caratteristiche di un quotidiano e cercare di capire il perché una notizia ha più spazio dell’altra. È in questo laboratorio che il giornale «La Provincia» di Cremona e Crema diventa strumento da analizzare, sezionare, commentare, leggere e valutare da parte degli studenti della scuole superiori.

Sui banchi della classe terza A indirizzo Scienze applicate del liceo Aselli, la divina Commedia – il sesto canto dell’Inferno per l’esattezza – convive con la prima pagina del giornale che arriva in classe grazie all’iniziativa «Quotidiano in classe», iniziativa promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, a cui da due anni aderisce anche il nostro giornale.

«Stiamo cercando articoli che affrontino i temi della ecosostenibilità e delle politiche ambientali – spiega la docente di italiano, Paola Trombini -. L’idea è quella di capire come i giornali, tutti i giornali, affrontino questi problemi e quali siano i diversi punti di vista in merito, in base anche alle differenti posizioni ideologiche e politiche. Senza escludere che le connessioni fra rispetto dell’ambiente e pandemia sono spesso rimarcate dagli esperti. Ma al di là dei temi, ciò che mi preme è affrontare l’attualità, leggere e analizzare quelle che sono le caratteristiche dei vari articoli, il linguaggio, come vengono costruiti, i diversi tagli dati dai vari quotidiani».

