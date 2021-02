«Anziani disorientati», prenotare è un rebus

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (17 febbraio 2021) - «Io mi sono prenotato da casa e mi è andata bene — racconta, con un pizzico di soddisfazione, Alberto Leggeri da dietro il bancone della farmacia di corso Matteotti —. Il mio medico mi ha dato il link, mi sono collegato e sono riuscito a registrarmi. Sono stato fortunato. Ora il sistema è bloccato, va a tratti, ma un po’ meglio rispetto a ieri (lunedì per chi legge, Ndr)». Gli fa eco il figlio Paolo: «Siamo attaccati alla piattaforma da quando abbiamo aperto. Le linee sono intasate e allora bisogna aspettare. Non è che chi prima arriva si assicura subito il vaccino. Poi la chiamata sarà in base all’età. Questo è importante ribadirlo con forza».

Ieri mattina non c’erano code davanti alle farmacie cittadine, ma i disagi non sono mancati, disagi legati alla possibilità di accedere alla piattaforma informatica regionale: «Siamo riusciti a fare alcuni nostri clienti fra le 8 e le 8,30, poi la piattaforma si è bloccata e abbiamo dovuto chiedere di lasciarci le credenziali — afferma Filippo Ziliotti dell’omonima farmacia di porta Venezia —. Noi accediamo alla piattaforma regionale dal Sis. Ma se cercano di collegarsi in migliaia di persone è inevitabile che il sistema si blocchi, come sta accadendo, credo che i problemi si risolveranno quando gli accessi si diluiranno nell’arco della giornata. C’è chi si preoccupa di non poter fare il vaccino, ma non è così. Per prenotarsi c’è tempo, siamo solo al secondo giorno».

Quello che stanno cercando di fare alla farmacia Guarneri di corso Garibaldi è spiegare che l’ordine di vaccinazione non corrisponde con quello di prenotazione.

«In molti c’è la paura di non riuscire a prenotare, ma cerchiamo di tranquillizzare i nostri clienti, è una paura infondata. — spiega Rosanna Galli, presidente Federfarma e quindi rappresentante dei farmacisti —. La piattaforma va un po’ a singhiozzo; troppi cercano di entrarvi e va in tilt. Credo che quando gli accessi si diluiranno sarà più facile connettersi sia per noi che per chi si prenota da casa. Alcuni ottantenni sono autonomi e vengono direttamente in farmacia; c’è chi si affida a figli o a nipoti. Ad ogni operazione riuscita si consegna a chi si è registrato una ricevuta con tutti i dati anagrafici. Dopo la registrazione, i singoli cittadini verranno contattati per la comunicazione di luogo e orario della vaccinazione».

