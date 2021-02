Vaccino Pfizer 'vietato' ai medici di base

CREMONA (14 febbraio 2021) - L’Ordine dei Medici di Cremona è seriamente preoccupato: alla vigilia della Fase Due, le carte in tavola sono state cambiate e, ora, il rischio è che l’alta adesione (pari al 77%) dei medici di Medicina generale alla richiesta di Ats Val Padana di rendersi disponibili come vaccinatori possa crollare. Il problema: secondo le ultime comunicazioni arrivate ai camici bianchi, non sarebbe più possibile effettuare le somministrazioni nei propri ambulatori in quanto il vaccino Pfizer, per le particolari modalità di conservazione e preparazione, non risulta praticabile presso gli studi medici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO