«La passione per la danza è più forte della pandemia»

CREMONA (11 febbraio 2021) - «Sono arrivata in Italia a gennaio con la speranza di poter tornare Inghilterra al più presto. Tuttavia la crisi sanitaria inglese non lo sta permettendo, con i 1500 morti giornalieri da fine dicembre ad oggi. Scuole e università rimangono chiuse fino a data da definire. Anche The Place, uno dei poli più attivi per la danza contemporanea internazionale, dove faccio parte di Edge, compagnia della London Contemporary Dance School, ha sospeso le attività in presenza», racconta un po’ arrabbiata e un po’ delusa, Alice Pan, 24 anni, danzatrice contemporanea, all’estero dal termine del liceo.

Una scelta difficile quella di fare la danzatrice in tempi di pandemia?

«La danza è sempre stata la mia passione, ma chi poteva immaginare che sarebbe successo tutto questo? E soprattutto che il settore dello spettacolo dal vivo sarebbe stato colpito così duramente e soprattutto completamente lasciato a sé stesso, in particolare in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO