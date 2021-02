Nello Milone, protesta solitaria e civile davanti alla Prefettura

CREMONA (10 febbraio 2021) - Protesta solitaria e molto civile, questa mattina davanti alla Prefettura, di Nello Milone, noto titolare della Trattoria del Tempo Perso di via Ceresole a Cremona. Milone si è presentato con un cartello eloquente: "Al Prefetto di Cremona. Vorrei fallire per una incapacità imprenditoriale non a causa di un virus. Vogliamo aiuto, non solidarietà".

