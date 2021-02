Vaccinazioni anti-Covid: "Noi dentisti dimenticati"

CREMONA (10 febbraio 2021) - Nessun dentista cremonese è stato vaccinato contro il Covid. La denuncia arriva dall’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri: «Una situazione inaccettabile – commenta con disappunto il referente, Andrea Morandi –. A questo punto della campagna ci aspettavamo almeno di essere contattati per fissare l’appuntamento e calendarizzare la somministrazione. Invece, nessuna comunicazione, nonostante ci siamo mossi per tempo, anzi in anticipo per raccogliere le adesioni e presentare l’elenco dei colleghi come da indicazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO