Termovalorizzatore, Ventura apprezza Pizzetti e 'boccia' Galimberti

CREMONA (9 febbraio 2021) - Sul nodo termovalorizzatore di Cremona e dopo l'intervista rilasciata a La Provincia di Cremona dal senatore Luciano Pizzetti, interviene sul tema Marcello Ventura, consigliere comunale di FdI. Il quale prosegue nella polemica feroce nei confronti del sindaco Gianluca Galimberti: "Mi fa piacere vedere la differenza tra il Senatore Pizzetti che stimo sempre per l’onestà e la trasparenza che rappresenta un Partito Democratico che aveva dei valori che comunque non si identificano nei miei, ed il Sindaco Galimberti che al contrario fa da due mandati da imbonitore delle folle raccontando solo finte verità a cui nemmeno lui crede e che rappresenta un Partito Democratico diviso, allo sbando che lo sostiene e lo sopporta solo per stare al potere. Il termovalorizzatore che sarà chiuso nel 2029 solo perché A2A, che ha ormai acquistato in toto LGH, è uscita con un piano industriale che ne prevede la sostituzione con qualcosa (ma non si sa ancora cosa) di alternativo, smentisce le precedenti bugie elettorali del Sindaco del 2014 e 2019".

INTERVENTO INTEGRALE SU LA PROVINCIA DEL 10 FEBBRAIO 2021

