CREMONA (9 febbraio 2021) - Il Comune di Cremona ha aderito alla campagna per la liberazione di Patrick Zaki e ieri sera palazzo comunale si è illuminato di giallo per chiedere #FreePatrickZaki.

Sul profilo Facebook del sindaco Gianluca Galimberti si legge: "Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki, studente all'Università "Alma Mater" di Bologna, è stato fermato all’aeroporto del Cairo, capitale dell’Egitto. Oggi Patrick è ancora recluso in un carcere in Egitto preventivamente. Una forma di tortura che sta minando la sua salute fisica e mentale. NON POSSIAMO PIÙ ATTENDERE!

FIRMIAMO L’APPELLO Amnesty International - Italia" https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-patrick/

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO