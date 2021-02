Next Generation EU, Salini (FI-PPE): Recovery Plan sia nuovo inizio

STRASBURGO (9 febbraio 2021) - «Il Recovery plan e il Next Generation Eu raccontano un nuovo inizio e una storia nuova, di cui in Italia stiamo già sfogliando il primo capitolo grazie all’incarico affidato all’ex presidente Bce Mario Draghi. Saltati i vecchi schemi di austerità ottusa e controproducente, oggi abbiamo infatti un’occasione unica non solo di cambiare paradigma economico puntando decisamente alla crescita, ma anche di unire le forze, guardare oltre gli schieramenti politici e gli interessi di parte, lavorando affinché l’Ue riparta davvero e diventi finalmente una grande potenza globale, accelerando il percorso di costruzione dell’edificio europeo iniziato dopo la Seconda Guerra mondiale». È quanto dichiara l’eurodeputato Fi-Ppe Massimiliano Salini, che questa mattina è intervenuto al dibattito in plenaria sul Recovery plan.

«La scelta di affrontare l’emergenza coronavirus - spiega Salini - con un piano europeo di sostegno economico agli Stati membri, che si aiutano reciprocamente mettendo insieme le risorse ma impegnandosi nel contempo ad attuare riforme strutturali - come ci si propone di fare con Next Generation Eu - dà infatti all’Ue l’opportunità, forse irripetibile, di rinascere dalle ceneri di questa crisi devastante con un assetto nuovo, diventando finalmente quello che nel dopoguerra abbiamo solo cominciato a costruire: un’Europa forte, con la schiena dritta e davvero solidale, consapevole che il proprio futuro è lavorare per essere sempre più vera comunità di popoli europei, che condividono risorse per crescere insieme, assumendo finalmente la postura di grande potenza globale, economica e politica».

