Scontri in viale Po e di fronte all'Itis, nessun ferito grave

CREMONA (9 febbraio 2021) - Una mattinata caratterizzata in città, prima delle 8, da incidenti stradali con inevitabili ripercussioni sul traffico. Tra le cause, anche l'asfalto bagnato dalla pioggia. Uno scontro tra auto è avvenuto in viale Po all'altezza dell'intersezione con le vie Serio e Fulcheria. Due le persone ferite, entrambe trasportate in ospedale in codice giallo e verde. Sul posto polizia, vigili del fuoco, automedica e due ambulanze della Croce Verde.

Altro incidente in tangenziale, di fronte all'Itis Torriani in via Seminario, poco dopo le 7 e 30. Anche in questo caso si è verificata una collisione tra due automobili. Ferite lievi da codice verde per un 22enne e un 34 enne. Soccorsi affidati a personale della Croce Rossa.

